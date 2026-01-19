Sahadan çekilen Senegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmedi

Sahadan çekilen Senegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmedi
Yayınlanma:
Afrika Kupası'nın finalinde dünyada eşi benzeri olmayan anlar yaşandı. Hakem kararlarına tepki gösteren Senegal sahadan çekildi. Uzun uğraşlar sonunda soyunma odasından geri dönen Senegal, Fas'ı devirerek şampiyon oldu.

Senegal’den tarihe geçecek Afrika Kupası zaferi! Dünya bu finali konuşuyor.
Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finali, futbol tarihine damga vuracak olaylara sahne oldu.
Ev sahibi Fas ile Senegal arasında Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Senegalli futbolcuların sahayı terk etmesi ve geri dönmesi unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.

PENAL KRİZİYLE OYUN DURDU

Fas'ın Rabat şehrinde 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki finalde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Mücadelenin son dakikaları ise büyük heyecana sahne oldu.
Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya da büyük tepki gösterdiler.
Dev finalde 90+5. dakikada Fas, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Senegal oyuncuları karara büyük tepki göstererek sahayı terk etti.
Soyunma odasına giden futbolcular, uzun ikna çabalarının ardından 10 dakika sonra sahaya geri dönerek maça devam etme kararı aldı.

penalti.jpg

PANENKA PENALTI FAS'I YAKTI

Real Madrid’in yıldızı Brahim Diaz, 90+24’te penaltıyı “Panenka” stiliyle kullanmak istedi.
Ancak Senegal kalecisi Edouard Mendy, bu kritik vuruşu kurtararak takımını uzatmalara taşıdı.

MAÇ TERSİNE DÖNDÜ

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi.
94. dakikada Pape Gueye’nin golü Senegal’i öne geçirdi.
Maçta başka gol olmayınca Senegal, 1-0’lık skorla şampiyonluğa ulaştı.

senegal.jpg

FENERBAHÇELİ EN NESYRI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fas’ta Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 80. dakikada oyuna girdi.
Senegal’de Cherif Ndiaye 93. dakikada, Ismail Jakobs (Galatasaray) ise 105. dakikada sahaya çıktı.
Maç sonrası Fenerbahçeli En-Nesyri gözyaşlarını tutamadı.
elnes.jpeg

DIAZ YIKILDI

Turnuvanın gol kralı olan ve altın ayakkabı ödülünü kazanan Brahim Diaz, kaçırdığı penaltı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Yıldız futbolcu seremoni boyunca gözyaşlarını tutamadı.

diaz.jpg

SAHADAN ÇEKİLİP ŞAMPİYON OLDULAR

Senegal, bu unutulmaz finalle Afrika Uluslar Kupası’nı müzesine götürürken, futbol tarihine “sahadan çekilen takımın şampiyonluğu” olarak geçen eşsiz bir hikaye yazdı.

İŞTE TARİHE GEÇEN FİNALİN ÖZETİ:

  • 90+2 - Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.
  • 90+8 - Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.
  • 90+12 - Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.
  • 90+21 - Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.
  • 90+24 - Brahim Diaz, panenka deneyip kaçırdı, maç uzadı.
  • Uzatmalarda 94. dakika Papa Gueye müthiş bir golle Senegal'i öne geçirdi.
  • 120+3. dakika Senegal, Fas topraklarında Fas'a karşı oynadığı finali kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Spor
Deniz Çoban: Direkt kırmızı kart
Deniz Çoban: Direkt kırmızı kart
Serkan Özbalta Amedspor maçından sonra konuştu: Canımızı çıkarttılar!
Serkan Özbalta Amedspor maçından sonra konuştu: Canımızı çıkarttılar!