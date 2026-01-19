Sahadan çekilen Senegal şampiyon oldu: Dünyada böyle final görülmedi

Senegal’den tarihe geçecek Afrika Kupası zaferi! Dünya bu finali konuşuyor.

Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finali, futbol tarihine damga vuracak olaylara sahne oldu.

Ev sahibi Fas ile Senegal arasında Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Senegalli futbolcuların sahayı terk etmesi ve geri dönmesi unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.



PENAL KRİZİYLE OYUN DURDU

Fas'ın Rabat şehrinde 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki finalde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin son dakikaları ise büyük heyecana sahne oldu.

Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya da büyük tepki gösterdiler.

Dev finalde 90+5. dakikada Fas, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Senegal oyuncuları karara büyük tepki göstererek sahayı terk etti.

Soyunma odasına giden futbolcular, uzun ikna çabalarının ardından 10 dakika sonra sahaya geri dönerek maça devam etme kararı aldı.

PANENKA PENALTI FAS'I YAKTI

Real Madrid’in yıldızı Brahim Diaz, 90+24’te penaltıyı “Panenka” stiliyle kullanmak istedi.

Ancak Senegal kalecisi Edouard Mendy, bu kritik vuruşu kurtararak takımını uzatmalara taşıdı.

MAÇ TERSİNE DÖNDÜ

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi.

94. dakikada Pape Gueye’nin golü Senegal’i öne geçirdi.

Maçta başka gol olmayınca Senegal, 1-0’lık skorla şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇELİ EN NESYRI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fas’ta Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 80. dakikada oyuna girdi.

Senegal’de Cherif Ndiaye 93. dakikada, Ismail Jakobs (Galatasaray) ise 105. dakikada sahaya çıktı.

Maç sonrası Fenerbahçeli En-Nesyri gözyaşlarını tutamadı.



DIAZ YIKILDI

Turnuvanın gol kralı olan ve altın ayakkabı ödülünü kazanan Brahim Diaz, kaçırdığı penaltı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yıldız futbolcu seremoni boyunca gözyaşlarını tutamadı.

SAHADAN ÇEKİLİP ŞAMPİYON OLDULAR

Senegal, bu unutulmaz finalle Afrika Uluslar Kupası’nı müzesine götürürken, futbol tarihine “sahadan çekilen takımın şampiyonluğu” olarak geçen eşsiz bir hikaye yazdı.

İŞTE TARİHE GEÇEN FİNALİN ÖZETİ: