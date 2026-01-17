Fenerbahçe'den kadro açıklaması: 4 futbolcu eksik

Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Levent Mercan, Archie Brown ve En Nesyri kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Pazar günü Gain Park Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KAMP KADROSUNDA 4 EKSİK

Karşılaşma öncesi Alanya’ya gidecek olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Levent Mercan, Archie Brown ve En Nesyri kadroya alınmadı.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

