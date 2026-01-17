Fenerbahçe aradığı teklifi buldu: İtalyan deviyle görüşmeler hızlandı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadroda düşünmediği isimlerle de bir bir yollarını ayırmaya başladı.

Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinden takımdan göndermeyi planladığı En Nesyri için de aradığını buldu.

NAPOLİ TALİP OLDU

TRT Spor'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Napoli, Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübü, 5 milyon euro kiralama ve 20 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bir teklifte bulundu.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Napoli’nin teklifinden memnun kalan Fenerbahçe’nin geri dönüş yaptığı ve taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı kaydedildi.

25 MAÇTA 8 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta forma giyen En Nesyri, bin 779 dakika sahada kaldı. Faslı futbolcu, 8 gol ve 1 asist kaydetti.