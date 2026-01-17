Fenerbahçe'de İspanyolların istediği yıldız oyuncu Alanyaspor kadrosundan çıkarıldı
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
18 Ocak Pazar (yarın) oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.
ADI REAL BETIS İLE ANILIYOR
Polonyalı yıldız oyuncunun ayrılığı da gündemde.
İspanya La Liga ekibi Real Betis, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için devreye girdi.
26 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Kaynak:Haber Merkezi / AA