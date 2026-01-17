Fenerbahçe'de İspanyolların istediği yıldız oyuncu Alanyaspor kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de İspanyolların istediği yıldız oyuncu Alanyaspor kadrosundan çıkarıldı
Yayınlanma:
Real Betis'in kadrosuna katmak istediği Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
18 Ocak Pazar (yarın) oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'daAcun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak

MAÇ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

ADI REAL BETIS İLE ANILIYOR

Polonyalı yıldız oyuncunun ayrılığı da gündemde.
İspanya La Liga ekibi Real Betis, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için devreye girdi.
26 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!
Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!
Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı
Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı