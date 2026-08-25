Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Anlaşma tamam o da gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte ayrılık haberleri de üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde Oosterwolde'den sonra bir ayrılık daha. Anlaşma tamam, o da gidiyor.

Oosterwolde, İtalya Serie A takımlarından Roma'yla anlaştı. İstanbul'dan ayrılan Jayden Oosterwolde, "Fenerbahçe'de muhteşem zaman geçirdim. Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Şimdi yeni bir adım attım. Roma fırsatı elime geçtiği için de mutluyum. Fenerbahçe umarım Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin" dedi.

FENERBAHÇE'DE BİR AYRILIK DAHA: O DA GİDİYOR

Fenerbahçe'de Oosterwolde'den sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Como, Brezilyalı oyuncu Diego Carlos için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.



Como'nun Alberto Dossena'yı Parma'ya verdiği, bu ayrılığın gerçekleşmesinin ardından Diego Carlos transferini açıklayacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Diego Carlos'u 2024 - 2025 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer etmişti. Ancak sarı lacivertli takımda sadece 4 maçta forma giyebilen Brezilyalı oyuncu daha sonra Como'ya kiralanmıştı.

Diego Carlos Como'da 31 maçta forma giydi. İtalyan kulübü bu kez de Diego Carlos'un bonservisini istedi ve anlaşma sağlandı.