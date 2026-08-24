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Halk TV Spor Ali Koç gönderdi: Aziz Yıldırım 1 yıl sonra anlaşmayı yaptı

Ali Koç gönderdi: Aziz Yıldırım 1 yıl sonra anlaşmayı yaptı

Fenerbahçe stoper takviyesi için Yusuf Akçiçek ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun başında Al Hilal'e giden Yusuf Akçiçek sarı-lacivertlilere 22 milyon euro kazandırmıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ali Koç gönderdi: Aziz Yıldırım 1 yıl sonra anlaşmayı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir isme yöneldi.

FENERBAHÇE'DE STOPER HEDEFİ YUSUF AKÇİÇEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'le anlaşmaya vardı. Yönetim, Arap kulübüyle de anlaşması halinde transfer imzalar atılacak.

Ali Koç gönderdi: Aziz Yıldırım 1 yıl sonra anlaşmayı yaptı - Resim : 1

B PLANI ADİL DEMİRBAĞ

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin B planının da hazır olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Adil Demirbağ'a yönelecek.

22 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1 gol kaydetmeyi başardı.

ALİ KOÇ 22 MİLYON EUROYA GÖNDERMİŞTİ

Yusuf Akçiçek geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Ali Koç yönetimi, oyuncuyu 22 milyon euro bonservis bedeliyle göndermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Ali Koç Aziz Yıldırım
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