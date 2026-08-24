Ali Koç gönderdi: Aziz Yıldırım 1 yıl sonra anlaşmayı yaptı
Fenerbahçe stoper takviyesi için Yusuf Akçiçek ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun başında Al Hilal'e giden Yusuf Akçiçek sarı-lacivertlilere 22 milyon euro kazandırmıştı.
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir isme yöneldi.
FENERBAHÇE'DE STOPER HEDEFİ YUSUF AKÇİÇEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'le anlaşmaya vardı. Yönetim, Arap kulübüyle de anlaşması halinde transfer imzalar atılacak.
B PLANI ADİL DEMİRBAĞ
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin B planının da hazır olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Adil Demirbağ'a yönelecek.
22 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1 gol kaydetmeyi başardı.
ALİ KOÇ 22 MİLYON EUROYA GÖNDERMİŞTİ
Yusuf Akçiçek geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Ali Koç yönetimi, oyuncuyu 22 milyon euro bonservis bedeliyle göndermişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi