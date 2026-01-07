Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladı

Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladı
Yayınlanma:
Panathinaikos'ta eleştirilerin hedefi haline gelen Ergin Ataman, EuroLeague veya Yunanistan Ligi’nde şampiyon olamazsa bırakacağını duyurdu.

EuroLeague'in 20. hafta müsabakasında Panathinaikos sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip parkeden 87-74 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN HEDEFTE

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Yunan ekibinde Ergin Ataman eleştirilerin hedefi haline gelirken flaş bir çıkış geldi.

Virtus Bologna maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Ergin Ataman sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

thumbs-b-c-1c6bd593bdf8380aa01182f8f6b7435c.jpg

“KAZANAMAZSAK ATİNA’DAN AYRILACAĞIM”

EuroLeague veya Yunanistan Ligi’nde şampiyon olamazlarsa bırakacağını belirten Ergin Ataman’ın sözleri şu şekilde:

Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Böyle şeyler normal, spor bu. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla önümüze bakmamız lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. O yüzden önemli bir meydan okumaya daha atılmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kontratımda bir sene daha var. Buna rağmen sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım. Bu kadar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

