Doğum gününden 5 gün sonra takımı düşme hattına indi! "Hak ettiği yere getireceğiz" demişti
Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun doğum gününden 5 gün sonra tatsız bir hediye aldı. Devre arasında "Sakaryaspor'u hak ettiği yere getireceğiz" demişti. Iğdır FK'ya yenilen yeşil siyahlı takım TFF 1. Lig'de düşme hattına indi.

Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile de henüz umduğunu bulamadı. Sakaryaspor, bugün de Iğdır FK'ya deplasmanda 1-0 yenilince TFF 1. Lig'de 23 puanla 18. sıraya indi ve düşme hattına gerdi. Yeşil siyahlı takım geçen hafta kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Göreve devre arasında gelen ve "Önemli bir camiaya geldik. Sakaryaspor'u hak ettiği yakışan yere getireceğiz" diyen Hakan Kutlu, yine hayal kırıklığı yaşadı.

5 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ KUTLANMIŞTI

Sakaryaspor Kulübü, 5 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Kutlu'nun doğum gününü kutlamıştı.

14 Ocak 1072 doğumlu olan Kutlu, 54 yaşına girdi ancak Iğdır deplasmanında tatsız bir hediye almış oldu.
Iğdır deplasmanında puan alamayan Sakaryaspor, rakibine tek golle yenildi.

Karşılaşmanın tek golünü 48. dakikada Leandro Bacuna attı ve Iğdır FK'ya 3 puanı kazandırdı.
TFF 1. Lig'de 33 puana ulaşan Iğdır FK, 7. sıraya çıkarken, play-off hattına da girmiş oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Dk. 46 Özder Özcan), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 85 Conte), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 90 Ali Yaşar)

Sakaryaspor: Szumski, Metę Kaan Demir (Dk. 81 Akuazaoku), Mirza Cihan (Dk. 57 Kobilar), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Dk. 57 Emre Demir), Kolovetsios

Goller: Dk. 48 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 70 Kolovetsios, Dk. 72 Batuhan Çakır (Sakaryaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

