Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu

Levante'yi konuk eden Real Madrid, 2-0 galip geldi. Maça sonradan dahil olan Arda Güler, damgasını vurdu. Maç sırasında tüm futbolcular protesto edilirken Güler, oyuna girerken alkışlandı.