Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu
İspanya La Liga’nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti.
Art arda yenilgiler alan Real Madrid’de maça protestolar damga vurdu. İspanyol taraftarlar, maç öncesi ve oynandığı sırada futbolcuları protesto etti.
BİR TEK ARDA GÜLER PROTESTO EDİLMEDİ
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Güler, diğer futbolcuların aksine protesto edilmek yerine alkışlanarak oyuna girdi.
PENALTI KAZANDIRDI
Maçın 57. dakikasında Arda Güler’in pasıyla ceza sahasına giren Mbappe yerde kaldı. Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Mbappe, perdeyi açtı.
BİR DE ASİST YAPTI
65. dakikada korner kullanan Arda Güler, müthiş bir orta yaptı. Güler’in ortasında kafayı vuran Asencio, farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray maçında oynayamayacak: Kötü haber geldi
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Performansıyla damga vuran Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. İspanyol basını da övgüyle bahsetti.