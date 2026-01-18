Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm

Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm
Yayınlanma:
Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüğünü açıkladı.

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Galatasaray'dan transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüğünü söyledi.
Sinan Kaloğlu, Amidahaber'den Recep Çalışkan'a yaptığı açıklamada Amedspor Başkanı Nahit Eren’in, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldiğini hatırlattı. Bu görüşmede transfer konusunun gündeme gelmediği iddia edilmişti.

Sinan Kaloğlu Amedspor'a müjdeyi verdiSinan Kaloğlu Amedspor'a müjdeyi verdi

Kulüp başkanı Nahit Eren’in kulüplerarası iletişiminin güçlü olduğunu belirten Kaloğlu, “Başkanımızın iletişimi gerçekten çok kuvvetli. Kulüplerle güzel ilişkiler kuruyor. Galatasaray ile de bu kapsamda bir temas oldu” diye konuştu.

"OKAN HOCAYLA TELEFONDA KONUŞTUM"

Sinan Kaloğlu, Galatasaray'la transfer için görüştüklerini itiraf ederken, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Transfer sürecinde Galatasaray altyapısı ve genç oyuncular üzerine bir değerlendirme yaptık. Biz Galatasaray ile görüştük. Kiralık olarak kadromuza katabileceğimiz genç oyuncular var mı diye baktık. Bu süreçte Okan hocayla da iki oyuncu üzerine telefonla konuştuk.
Açıkçası şartlar oluşmadı. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, şartları kabul etmesi çok önemli. Bu noktada şu an için Galatasaray’dan bir transfer çalışmamız yok.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

