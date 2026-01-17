Sinan Kaloğlu Amedspor'a müjdeyi verdi

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Erzurum FK ile yarın deplasmanda oynayacakları önemli maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İç saha avantajını çok iyi kullanan, kendi sahasında yenilmeyen bir takımla karşılaşacağız. Kolektif oynayan, topa çok sahip olan, az gol yiyen bir takım. Ayrıca Erzurum'un rakım ve hava şartları da gelen takımları zorlayor. Şartlar zor olabilir ama biz oraya puan ve puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Zoru kolaya çevirmek istiyoruz. Şu ana kadar 11 maçlık süreçten çok mutluyum. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Erzurum'a da kazanmak için gidiyoruz. İkinci yarıda da tüm maçlara kazanmak için çıkacağız. Umarım son haftalar gelmeden şampiyonluğu garantileyen taraf oluruz" dedi.

"BU TARAFTARIN SÜPER LİG'DE OLMASI GEREKİYOR"

Kaloğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren takımın eksik yönleri üzerine yoğunlaştıklarını, özellikle fiziksel ve mental gelişime öncelik verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Takımın fiziksel becerilerini artırdık, kolektif oyunu geliştirdik. Bu çalışmalarımız hem skorlara hem gol pozisyonlarına hem de savunma anlamındaki bazı verilerimize yansıdı. Ligin ilk yarısını en çok koşan takım olarak bitirdik. Bence bu çok önemli bir ayrıntıydı.

Amedspor'a görülmemiş ceza: TFF açıkladı

Oyuncularım sahaya iyi bir karakter koydular. Güzel bir birliktelik ortaya koydular. Takım olarak iyi bir bütünlük ve enerji yakaladık. Şu anda da bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.

İlk yarıyı çok iyi bitirdik. Hem lider olarak tamamladık hem de Alagöz Holding Iğdır FK karşısında güçlü bir oyunla kazandık. Devre arası hızımızı biraz kesti diyebilirim ama Arca Çorum FK maçı bu anlamda çok kritikti. Bazı eksikliklerimize rağmen taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazandık. Bizim için 9 puanlık bir karşılaşmaydı. İkinci yarıya iyi başlamak, rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak açısından çok önemliydi. Bu yüzden çok mutlu olduk.

Uzun zamandır Süper Lig'e büyük bir özlem var. Biz bu hikayeyi bu sezon yazmak istiyoruz. Bu sadece takımın başarısı değil, yönetimimiz, futbol şubemiz herkes elinden geleni yapıyor. Ama en büyük teşekkürü taraftarımıza borçluyuz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu taraftarın Süper Lig'de olması gerekiyor. Büyük bir hikaye var ve biz bunu yazmaya başladık. İnşallah bu hikayeyi iyi bir şekilde tamamlayacağız.

21 yıl önce Diyarbakırspor formasıyla Süper Lig'de mücadele ettim. Halkla iç içeydim. Çok güzel bir sezon geçirmiştim. Bu şehir ve insanları çok özel. Diyarbakır 21 yıl öncesine göre çok daha güzel bir şehir olmuş. İnsanları misafirperver, gönül insanı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."