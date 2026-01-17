Amedspor'a görülmemiş ceza: TFF açıkladı

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını duyurdu. Amedspor'a görülmemiş bir ceza kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.
TFF 1. Lig'de lider olan Amedspor'a görülmemiş bir ceza kesildi.

HEM PARA CEZASI HEM BLOKE CEZASI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 09.01.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarların stadyum içerisine kapalı şekilde ve şişe içerisinde içeceklerle alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 131, 132, 133, 134, BATI ALT TRİBÜN 110, 111, GÜNEY ALT TRİBÜN 122, 123,124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
karar verildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

