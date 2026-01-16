Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi

Süper Lig mücadelesi veren Amedspor'a kötü haberi TFF verdi. 1-0 kazanılan Çorum FK maçının faturası Diyarbakır ekibine ağır oldu. İşte TFF'nin Çorum FK maçı sonrası Amedspor'a verdiği cezalar...

Amedspor’a PFDK’den 3 maddelik ağır ceza geldi.
Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Çorum FK karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır cezalara çarptırıldı.

1-0'A SEVİNEMEDİ

9 Ocak 2026’da Diyarbakır’da oynanan ve Amedspor’un 1-0 kazandığı maçta yaşanan saha olayları, talimatlara aykırı uygulamalar ve tribünlerden yükselen tezahüratlar nedeniyle kulübe toplam 300 bin TL para cezası verildi. Ayrıca bazı tribün blokları için seyirci yasağı getirildi.

SAHA OLAYLARI CEZASI: 110 BİN TL

PFDK, taraftarların neden olduğu olayları gerekçe göstererek kulübü FDT’nin 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca 110 bin TL para cezasına çarptırdı. Kurul, olayların müsabaka güvenliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

TALİMATA AYKIRILIK: 110 BİN TL

Stadyuma kapalı ambalajda ve şişe içerisinde içecek sokulması nedeniyle Amedspor’a ikinci kez ceza verildi. Bu ihlal, FDT’nin 46/1. maddesi kapsamında değerlendirilerek kulübe 110 bin TL daha para cezası getirildi.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT: 80 BİN TL

Tribünlerden yükselen çirkin tezahüratlar nedeniyle kulübe 80 bin TL ceza verildi. Aynı ihlalin sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi üzerine Doğu Alt Tribün (131-134), Batı Alt Tribün (110-111) ve Güney Alt Tribün (122-124) blokları kapatıldı. Bu bölgelerdeki taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

AMEDSPOR İTİRAZ EDECEK

Toplamda 300 bin TL para cezası ve geniş kapsamlı tribün kapatma kararı, Amedspor camiasında büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, cezaların şampiyonluk mücadelesi veren takımı olumsuz etkileyeceğini savunurken, kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde itiraz süreci ve yol haritasına dair resmi açıklama yapması bekleniyor.

