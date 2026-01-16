Mahkemeyi kazanan Amedspor'a yine yasak getirdiler

Mahkemeyi kazanan Amedspor'a yine yasak getirdiler
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de oynanacak Erzurum FK-Amedspor maçı öncesi Amedspor taraftarlarına yasak getirildi. Daha önce de yasak kararı uygulanmış, Amedspor açtığı davayı kazanmıştı.

TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçı Erzurum FK ile Amedspor arasında oynanacak.
Maç öncesi Erzurum İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı şaşkınlıkla karşılandı. Bunun nedeni de daha önce alınmış aynı kararın Amedspor'un açtığı dava sonucunda iptal edilmesiydi.

Erzurum'da Amedspor seferberliği: Kimse gelmem demesinErzurum'da Amedspor seferberliği: Kimse gelmem demesin

Amidahaber'deki habere göre pazar günü oynanacak Erzurumspor FK–Amedspor karşılaşması öncesi Erzurum İl Spor Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı getirdi.
Buna göre Amedspor taraftarları, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada tribünlerde yer alamayacak.

ÖNCEKİ KARARI MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Aynı karar Amedspor'un 3 Kasım 2024'te Erzurum'da Erzurumspor ile oynadığı maç öncesinde de alınmıştı.
Erzurum Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 31 Ekim'de aldığı kararla maçı "Yüksek riskli" ilan etmiş, Amedsporlu taraftarlar stada alınmamış, maç misafir takım seyircisi olmadan oynanmıştı.
Bunun üzerine Amedspor Kulübü aylar sonra da olsa kararı iptal ettirmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu’nun misafir taraftarı tamamen yasaklama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, ancak yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle karşılaşmanın taraftarsız oynandığı belirtilmiş, Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesi üzerine dosyanın istinafa taşındığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin verdiği kararla İl Spor Güvenlik Kurulu’nun yetkisini aştığına hükmedildiği bildirilmişti.
Bölge İdare Mahkemesi’nin, 6222 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta misafir takım taraftarlarının tamamen yasaklanmasına dair bir yetki bulunmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, bu gerekçeyle taraftar yasağı kararının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği vurgulanmıştı.
Amedspor'un açıklamasında, Danıştay yolunun açık olduğu hatırlatılırken, verilen kararın spor müsabakalarında taraftar hakları açısından emsal nitelikte olduğu da ifade edilmişti.
Ancak buna rağmen bu pazar günü oynanacak maç için aynı karar tekrar alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

