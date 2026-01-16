Erzurum'da Amedspor seferberliği: Kimse gelmem demesin

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kritik maçı Erzurum FK ile Amedspor arasında oynanacak.

Ligde Amedspor, 20. haftayı 42 puanla lider kapatırken, Erzurum FK 36 puanla 4. sırada bulunuyor.

Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

ÖZBALTA FEDAKARLIK İSTEDİ

Erzurum FK'da Amedspor maçı öncesi seferberlik ilan edilirken, teknik direktör Serkan Özbalta da taraftarlara çağrıda bulundu.

Özbalta, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor'la oynadığımız maçta Rodriguez'in alt adalesinde gerilme oldu ve oyundan aldık ki pazar günü bizim için çok önemli bir oyuncu. Pazar günü taraftarlarımızı da davet ediyorum. Biraz fedakarlık yaparak maça gelmelerini çok istiyoruz. Onların coşkusu çok çok önemli ve bizi iten taraftarımıza ihtiyacımız var. Pazar günü bütün stadı doldurup birlikte kazanarak seyircilerimizi evlerine mutlu şekilde göndermeyi istiyoruz. Soğuk hava şartlarına rağmen ister 10 kişi, 20 kişi. 50 kişi. Kimse gelmem demesin. Biz sahada sakin kalacağız ama taraftarlarımızın coşkusu çok önemli. Top rakibe geçtiğinde rakibi oynatmayan, bize geçtiğinde bizi destekleyen, iten taraftar gücüne fazlasıyla ihtiyacımız var."