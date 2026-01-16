Erzurum'da Amedspor seferberliği: Kimse gelmem demesin

Erzurum'da Amedspor seferberliği: Kimse gelmem demesin
Yayınlanma:
Erzurum FK'da Amedspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Serkan Özbalta taraftarlara çağrıda bulunarak "Kimse maça gelmem demesin" dedi.

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kritik maçı Erzurum FK ile Amedspor arasında oynanacak.
Ligde Amedspor, 20. haftayı 42 puanla lider kapatırken, Erzurum FK 36 puanla 4. sırada bulunuyor.
Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

ÖZBALTA FEDAKARLIK İSTEDİ

Erzurum FK'da Amedspor maçı öncesi seferberlik ilan edilirken, teknik direktör Serkan Özbalta da taraftarlara çağrıda bulundu.

Çaykur Rize Erzurum'da dondu kaldıÇaykur Rize Erzurum'da dondu kaldı

Özbalta, şunları söyledi:
"Çaykur Rizespor'la oynadığımız maçta Rodriguez'in alt adalesinde gerilme oldu ve oyundan aldık ki pazar günü bizim için çok önemli bir oyuncu. Pazar günü taraftarlarımızı da davet ediyorum. Biraz fedakarlık yaparak maça gelmelerini çok istiyoruz. Onların coşkusu çok çok önemli ve bizi iten taraftarımıza ihtiyacımız var. Pazar günü bütün stadı doldurup birlikte kazanarak seyircilerimizi evlerine mutlu şekilde göndermeyi istiyoruz. Soğuk hava şartlarına rağmen ister 10 kişi, 20 kişi. 50 kişi. Kimse gelmem demesin. Biz sahada sakin kalacağız ama taraftarlarımızın coşkusu çok önemli. Top rakibe geçtiğinde rakibi oynatmayan, bize geçtiğinde bizi destekleyen, iten taraftar gücüne fazlasıyla ihtiyacımız var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Spor
Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan
Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan
Nijerya asıllı İngiltere'de doğdu ama İskoç vatandaşı: Belçika'dan Süper Lig'e geldi
Nijerya asıllı İngiltere'de doğdu ama İskoç vatandaşı: Belçika'dan Süper Lig'e geldi