Çaykur Rize Erzurum'da dondu kaldı

Çaykur Rize Erzurum'da dondu kaldı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig takımı Erzurum FK, sahasında konuk ettiği Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

TFF 1. Lig takımı Erzurum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında kendi sahasında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Soğuk havada oynanan maçta Erzurum FK her iki yarıda attığı gollerle sonuca gitti.
42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Talisca 3 puanı getirdi: Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini aldıTalisca 3 puanı getirdi: Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini aldı

54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0
Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

5 SARI KART ÇIKTI

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mert Bulut, Kadir Beyaz
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Gerxhaliu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Sefa Akgün), Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Giorbelidze), Ömer Arda Kara, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal, Eren Tozlu (Dk. 46 Rodriguez)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mocsi, Olawoyin (Dk. 59 Augusto) Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Dk. 59 Laçi), Taha Şahin (Dk. 86 Hojer) Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 59 Mihaila), Emrecan Bulut (Dk. 59 Sowe)
Goller: Dk. 42 Eren Tozlu, Dk. 54 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: 45+1 Erdem Canpolat, Dk. 56 Taylan Antalyalı, Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 85 Recep Uçar (teknik direktör) (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Spor
Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe
Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe
Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası
Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia