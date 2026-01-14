Talisca 3 puanı getirdi: Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini aldı

Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Kasımpaşa Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup etti.

TALISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Anderson Talisca kaydetti.

ANTHONY MUSABA SAKATLANDI

Fenerbahçe’de Anthony Musaba sakatlığını nedeniyle oyundan çıktı. Musaba’nın yerine 23. dakikada oyuna Mert Müldür dahil oldu.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

26. dakikada Jhon Duran’ın yerde kalması üzerine sarı-lacivertliler, penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Turgut Doman, penaltı kararını iptal etti.

Süper Kupa finali sonrası cezalar açıklandı: Fenerbahçeli isme 1 maç men

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, 5. sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Beyoğlu Yeni Çarşı ise son sırada kaldı.