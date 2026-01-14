Süper Kupa finali sonrası cezalar açıklandı: Fenerbahçeli isme 1 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa'ya dair PFDK cezalarını açıkladı.

JHON DURAN VE LEMINA'YA PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Galatasaray'dan Mario Lemina, 400 bin TL para cezası aldı.

OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ MEN CEZASI

Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye ise yaptığı paylaşım nedeniyle 400 bin TL'nin yanı sıra 1 maç men cezası verildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: