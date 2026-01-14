Süper Kupa finali sonrası cezalar açıklandı: Fenerbahçeli isme 1 maç men
TFF, Süper Kupa finaline dair PFDK kararlarını açıkladı. Jayden Oosterwolde, 400 bin TL ve 1 maç men cezası aldı. Mario Lemina ve Jhon Duran'a ise 400 bin TL para cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa'ya dair PFDK cezalarını açıkladı.
JHON DURAN VE LEMINA'YA PARA CEZASI
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Galatasaray'dan Mario Lemina, 400 bin TL para cezası aldı.
OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ MEN CEZASI
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'ye ise yaptığı paylaşım nedeniyle 400 bin TL'nin yanı sıra 1 maç men cezası verildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
- 1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’ nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
- 2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
- Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
- Karar verilmiştir.