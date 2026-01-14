Fenerbahçe'den maça saatler kala özel karar: UEFA kuralları işledi

Fenerbahçe'den maça saatler kala özel karar: UEFA kuralları işledi
Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak olan Fenerbahçe maça Chobani logolu formasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler bu kararı UEFA kuralları nedeniyle aldı.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapacak.

CHOBANİ LOGOLU FORMAYLA ÇIKACAKLAR

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe’den sürpriz bir karar geldi. Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe maça Chobani logolu formasıyla çıkacak.

2025-07-fb30-5.jpg

UEFA KARARLARI SEBEP GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki anlaşma sadece Avrupa maçlarını kapsarken bu kararın UEFA kuralları nedeniyle alındığı belirtildi.

EN AZ BİR YEREL MAÇTA KULLANILMASI GEREKİYOR

UEFA kurallarına göre Avrupa maçlarındaki göğüs sponsorunun geçerli olabilmesi için ülke federasyonu tarafından onaylanması ve logonun en az bir yerel müsabakada forma üzerinde bulunması gerekiyor.

