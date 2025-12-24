Ali Koç'tan Sadettin Saran hamlesi: Fenerbahçe Kulübü'ne gitti

Ali Koç'tan Sadettin Saran hamlesi: Fenerbahçe Kulübü'ne gitti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de gündem Sadettin Saran! Sarı - Lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, Sarı Lacivertlilerin kulüp binasına giderek Sadettin Saran’a destek mesajı verdi.
Gazeteci Ahmet Ercanlar’ın aktardığına göre Ali Koç, kulüp binasında Sadettin Saran’a destek olduğunu ifade etti.

ercanlar.png

Ercanlar paylaşımında, "Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek vermek için şu anda kulüpte" ifadelerini kullandı

ALİ KOÇ - SARAN İDDİASI

Ali Koç’un daha önce Saran’a destek için havalimanına gitmeyi düşündüğü ancak bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

2025/11/29/saran.jpg

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.
Saran, bu sonucun ardından bağımsız bir kuruluşa başvurarak ikinci kez test yaptırdı.

Detaylar geliyor...

