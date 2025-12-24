Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kamuoyunda ünlülere uyuşturucu operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. İfade işlemleri süren Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapıldı.

Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saran, testlerin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edileceğini açıkladı.

SADETTİN SARAN İKİNCİ KEZ UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRDI

Uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testleri yaptırıp kamuoyuyla paylaşacağını da açıklayan Sadettin Saran bağımsız bir laboratuvarda ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı.

Testi yaptırdığı laboratuvardan çıkarken görüntülenen Saran sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında "Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" sözleriyle kendini savunmuştu.

Sadettin Saran pozitif çıkan test sonrası ilk açıklamayı yaptı