A Milli Takım havalimanında toplanacak

Futsal A Milli Takımımız'ın 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık turnuvası kadrosu açıklandı.

Ay Yıldızlı oyuncular 20 Ocak Salı günü İstanbul Havaalanı’nda toplanacak ve aynı gün Hırvatistan’a hareket edecek.

Hazırlık turnuvasında Milli Takımımız'ın yanı sıra Fas, İsviçre, Malta, Romanya, Grönland, İskoçya ve San Marino mücadele edecek.

TURNUVA DETAYLARI:

Tarih: 22-26 Ocak 2026

Yer: Labin, Hırvatistan

Rakipler: Fas, İsviçre, Malta, Romanya, Grönland, İskoçya, San Marino

İlk maç: 22 Ocak Perşembe. Rakip: Malta

ADAY KADRO:

Kaleciler:

Yusufefe Sözübek (Kingersheim FC)

Deniz Roofthoofd (Full Haseelt)

Savunma:

Kamil Can Akparlak (Ölüdeniz Spor Kulübü)

Burak Uğurlu (Kuştepespor)

Mücahid Ceylan (Futsal Association Liege)

Kanatlar:

Gök Deniz Kahveci (Vv Goes)

Umur Ağır (ZVV Eindhoven)

Ali Kaya (La Cuatro Futsal)

Hasan Fehmi Ekmen (Diyarbakır Sağlık Spor Kulübü)

Cemil Avcı (As Saint Priest)

Forvetler:

Salih Öndüç (Battalgazi Belediyespor)

Hıdır Can Aslaner (GAIS Futsal)

Teknik Direktör: Murat Kaya

Bu turnuva, Avrupa Elemeleri öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.

Özellikle Malta karşılaşması, Ay Yıldızlıların turnuvadaki performansına yön verecek ilk sınav olacak.