8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti

Kariyerinde Adana Demirspor ve milli takım formalarını giyen Ali Yılmaz, emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe başladı.

Adana Demirspor'un alt yaş kategorilerinde görev yapan Ali Yılmaz, maddi sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldı.

8 HAFTADA 22 PUAN TOPLADI

Süper Amatör Lig ekiplerinden Baklalıspor'un başına geçen Ali Yılmaz, takımın başında çıktığı 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan topladı.

TAKIMI LİDER YAPIP GÖREVİ BIRAKTI

Ancak takımı liderlik koltuğuna oturttuktan sonra Ali Yılmaz'dan sürpriz bir karar geldi. Yılmaz yine ekonomik nedenlerden istifa etti. Bir veda mesajı yayınlayan Yılmaz, Baklalı camiasına ve yönetim kuruluna teşekkürlerini dile getirdi.