Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi: Sahada olmayacaklar

Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa'da Onana ve Ross Barkley sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Aston Villa sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadelede konuk ekip tek golle galip geldi.

Everton’a galibiyeti getiren golü mücadelenin 59. dakikasında Thierno Barry kaydetti.

ONANA VE ROSS’UN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, sakatlıklara dair konuştu.

Emery açıklamasında “Onana ve Ross Barkley bir veya iki hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var. Elbette transferde aramızdan ayrılan bazı oyuncuların yerini doldurmalıyız. Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat" dedi.

FENERBAHÇE’YE KONUK OLACAK

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye konuk olacak. 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

