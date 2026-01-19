Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Galatasaray'la ilgili korkum var

Süper Lig'de 18. hafta maçlarıyla lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı bire inerken, yorumcu Sinan Engin çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ligde Gaziantep FK ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, 18 maçta 43 puanla zirvedeki yerini korudu.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı

Ancak Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe, puanını 42 yaparak Galatasaray'la arasındaki farkı bire indirmeyi başardı.

"FENERBAHÇE LİDER OLACAK"

Sinan Engin, katıldığı programda Fenerbahçe'nin ne zaman lider olacağı ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Engin, "Fenerbahçe muhtemelen 2 veya 3 hafta sonra lider olacak" dedi.

Galatasaray, ligde sırasıyla Karagümrük'le deplasmanda, Kayserispor'la kendi sahasında oynadıktan sonra Rize'de Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'nin 3 haftaki maçları ise şöyle:

Fenerbahçe-Göztepe

Kocaelispor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

"BİR FUTBOLSEVER OLARAK KORKUM VAR"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçı ile ilgili de şöyle konuştu:

"Bir futbolsever olarak korkum var. Galatasaray, Atletico Madrid’e yenilmesin. Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Büyük protesto yer."