Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Galatasaray'la ilgili korkum var

Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Galatasaray'la ilgili korkum var
Yayınlanma:
Yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin ne zaman lider olacağını açıklarken, Galatasaray'la ilgili korkusunu da anlattı.

Süper Lig'de 18. hafta maçlarıyla lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı bire inerken, yorumcu Sinan Engin çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ligde Gaziantep FK ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, 18 maçta 43 puanla zirvedeki yerini korudu.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını "Çok net söylüyorum" diyerek açıkladıRıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı

Ancak Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe, puanını 42 yaparak Galatasaray'la arasındaki farkı bire indirmeyi başardı.

"FENERBAHÇE LİDER OLACAK"

Sinan Engin, katıldığı programda Fenerbahçe'nin ne zaman lider olacağı ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpgEngin, "Fenerbahçe muhtemelen 2 veya 3 hafta sonra lider olacak" dedi.
Galatasaray, ligde sırasıyla Karagümrük'le deplasmanda, Kayserispor'la kendi sahasında oynadıktan sonra Rize'de Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.
Fenerbahçe'nin 3 haftaki maçları ise şöyle:
Fenerbahçe-Göztepe
Kocaelispor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Gençlerbirliği

"BİR FUTBOLSEVER OLARAK KORKUM VAR"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçı ile ilgili de şöyle konuştu:

2024/11/07/hbgs.jpg"Bir futbolsever olarak korkum var. Galatasaray, Atletico Madrid’e yenilmesin. Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Büyük protesto yer."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Spor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti
8 haftada 22 puan toplayıp lider yaptı: Apar topar istifa etti
Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu
Galatasaraylı Jakobs'un açıklaması ortalığı karıştırdı: Tesadüf değil bir şeyler oldu