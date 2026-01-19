Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını "Çok net söylüyorum" diyerek açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirirken, şampiyonluk şansını da açıkladı.

Dilmen, Sports Digitale'de katıldığı programda, "Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa hiç kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi? Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı" yorumunu yaptı.

"TALISCA'YI ÇIKARIRSAN KAYBETMİŞTİN"

Fenerbahçe'yi Talisca ve Asensio'nun şampiyonluk potasında tuttuğunu vurgulayan Dilmen, "Diğer oyuncuların hepsine saygım var ama bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum. Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun" dedi.

"10 NUMARASIZ ŞAMPİYON OLUNMUYOR"

Rıdvan Dilmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetim hocanın istediği sıraya göre transferleri yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi. Çatır çatır oyuncu arıyor hoca. Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz. İsmail'de de var. Bunlar normal. Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi.

Maalesef ligimizde 10 numarasız şampiyon olunmuyor. Bu detayı, Avrupa için söylemiyorum. Anderson Talisca ilk geldiğinde, 'yeni Alex' demiştim. Büyük oyuncular sürekli dener. Kaçırdıkça devam eder, sorumluluk alır. Anderson Talisca, Beyoğlu maçında da golü atana kadar sürekli denemişti.

Bir Kante konusu oldu. Kante değil de herhangi bir orta saha olsaydı ya ne gerek var derdi herkes. Kante olunca isim heyecan yarattı. Kante gelirse mutlu olurum ama gelmezse üzülmem. İsmail yerine Fred oynasa ne olur? Ama Fenerbahçe'ye daha golcü bir kanat oyuncusu mu lazım mesela? Fenerbahçe'nin bence panik havasında olmaması gerekiyor transferde.”