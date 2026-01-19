2 maçta 5 gol yediler yarın para bekliyorlar

Yayınlanma:
Mali kriz içindeki Altay, son 2 maçında gol atmadan 5 gol yiyen Altay'da kulübe ihtarname yollayan futbolcuların yarın ödeme bekledikleri öğrenildi.

Türk futbolunun köklü kulübü Altay, mali krizden çıkış yolu arıyor.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan siyah beyazlı takım son iki maçını da mağlubiyetle kapattı.
Evinde Uşakspor'a 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Altay'da kulübe ihtarname gönderen futbolcuların yarın yönetimden ödeme beklediği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda tecrübeli isimlerden Özgür, Ceyhun, Sefa ve Ozan'ın yanı sıra genç oyuncular Ege ve Mert alacaklarını tahsil etmek için noter kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

YUSUF ŞİMŞEK DE BEKLEMEDE

Bu futbolcular ödeme süreleri dolmasına rağmen yönetimin ikna etmesi üzerine takımda kalarak tek taraflı fesih haklarını kullanmadı.
Siyahbeyazlı yönetimin daha önce yapılan görüşmelerde yarına kadar oyunculara ödeme sözü verdiği bildirildi.
Futbolculara ödeme yapılmaması halinde takımda ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.
Teknik direktör Yusuf Şimşek de kadronun korunmaması durumunda istifa edeceğinin sinyalini vermişti.
İzmir temsilcisinde kulübe ihtar çeken oyunculardan şimdiye kadar sadece Murat Berkan takımdan ayrıldı.

