Altay'ın 6 puanı eski kalecisi Adam Stachowiak'ın ellerinde

Altay'ın 6 puanı eski kalecisi Adam Stachowiak'ın ellerinde
Yayınlanma:
İzmir ekibi Altay'da gergin bekleyiş sürüyor. Altay eski kalecisi Adam Stachowiak anlaşamaması durumunda 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Uşakspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altay, eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak ile yarına kadar anlaşamazsa FIFA'dan eksi 6 puan silme cezası yiyecek.
Siyah-beyazlı formayla 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de 4 müsabakada görev yapan Polonyalı 39 yaşındaki file bekçisinin 496 bin euro alacağı bulunuyor.

2 Lig'e çıkacakken topluca istifa ettiler2 Lig'e çıkacakken topluca istifa ettiler

"BENİ ARAMAYIN: PARAMI ÖDEYİN"

Altay yönetiminin bu sezon bir kulüple anlaşmayan Stachowiak'la temas kurmak istediği ancak Polonyalı eldivenin, "Beni aramayın, paramı ödeyin" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Borcu taksitlendirerek ödemeyi planlayan Altay, Stachowiak ile anlaşma sağlayamazsa kulübe 6 puan silme cezası gelecek. Altay'ın yine ceza almamak için eski yabancıları Kappel, Amorim ve Aka'ya da 15 Ocak'a kadar ödeme yapması gerekiyor.

altayda-stachowiak-tehlikesi-1102184-327176.jpg

MAHMUT ÖZGENER ZİYARETİ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti.
Ziyarete minik Altaylı taraftarlar da katıldı. Altay Başkanı Kanlı, "Kulübümüzün eski başkanı ve camiamızın önder ismi, kıymetli büyüğümüz, İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener’i, Altaylı minik taraftarlarımızla birlikte makamında ziyaret ettik. Sayın Mahmut Özgener'in kıymetli öğütleriyle katkı verdiği ziyaretimizde, kulübümüzün mevcut durumuyla ilgili kendisini bilgilendirdik. Bizleri makamında misafir eden Sayın Mahmut Özgener'e saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
Altaylı taraftarlar geçen cumartesi günü yaptıkları kurtuluş yürüyüşünde Mahmut Özgener'in kulübe sahip çıkması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Spor
1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar
1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar
Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli
Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar