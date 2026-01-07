2 Lig'e çıkacakken topluca istifa ettiler

Denizli İdman Yurdu’nda Özcan Sert dönemi resmen sona erdi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu, teknik direktör Özcan Sert ile yollarını ayırdı.

Ekibiyle birlikte istifa eden Özcan Sert sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

TFF 2. LİG'E YÜRÜYORLARDI

Denizli ekibi, sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamladı.

Play-off hattına yaklaşan takım, genç teknik adam yönetiminde TFF 2. Lig yolunda dikkat çekici bir performans sergiledi.

DUYGUSAL VEDA

1991 doğumlu, 34 yaşındaki teknik direktör Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu:

Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım.

Çok düşük bütçeli, mütevazı ve oldukça genç bir kadroyla ligde kalmak ve ligi tanımak hedefiyle başladığımız sezonda 12 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen, ilk devreyi 26 puanla tamamlayarak play-off yarışının içerisinde yer almak bizler adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Sert’in ayrılığı, Denizli İdman Yurdu’nda ikinci yarı öncesi teknik direktör arayışını gündeme getirdi.

Genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanan Özcan Sert’in kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.