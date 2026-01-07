2 Lig'e çıkacakken topluca istifa ettiler

2 Lig'e çıkacakken topluca istifa ettiler
Yayınlanma:
TFF 3. Lig ekibi Denizli İdman Yurdu’nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Ege temsilcisini play-off hattına taşıyan ve TFF 2. Lig'e yaklaşan Denizli İdman Yurdu’nda Özcan Sert ekibiyle birlikte istifa etti.

Denizli İdman Yurdu’nda Özcan Sert dönemi resmen sona erdi.
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu, teknik direktör Özcan Sert ile yollarını ayırdı.
Ekibiyle birlikte istifa eden Özcan Sert sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

denizl.jpgTFF 2. LİG'E YÜRÜYORLARDI

Denizli ekibi, sezonun ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamladı.
Play-off hattına yaklaşan takım, genç teknik adam yönetiminde TFF 2. Lig yolunda dikkat çekici bir performans sergiledi.

tt3lig.png

DUYGUSAL VEDA

1991 doğumlu, 34 yaşındaki teknik direktör Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu:

  • Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım.
  • Çok düşük bütçeli, mütevazı ve oldukça genç bir kadroyla ligde kalmak ve ligi tanımak hedefiyle başladığımız sezonda 12 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen, ilk devreyi 26 puanla tamamlayarak play-off yarışının içerisinde yer almak bizler adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

whatsapp-image-2026-01-07-at-11-13-31.jpeg

Sert’in ayrılığı, Denizli İdman Yurdu’nda ikinci yarı öncesi teknik direktör arayışını gündeme getirdi.
Genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanan Özcan Sert’in kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Spor
1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar
1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar
Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli
Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar