CHP'nin Silivri planı belli oldu

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda TBMM Genel Kurulu'nda devam eden emekli nöbeti, miting takvimi, Suriye’deki son durum, CHP’li belediyelere yönelik dava süreçleri ve anketler ele alındı.

Toplantıda ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında sunumlar yapıldı.

SİLİVRİ’DE “UZUN SOLUKLU” EYLEM PLANI

CHP Lideri Özel, 23 Ocak Cuma günü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması için İstanbul’da olacak. Ayrıca CHP partinin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 9 Mart’ta başlayacak yargılaması sırasında tüm örgütleriyle Silivri’de olacak.

Gazeteci Gülara Subaşı'nın aktardığına göre; partinin dava için ciddi bir hazırlık içinde olduğu, hukukçu milletvekillerinin davayı takibi için görevlendirme ve işbölümü yapılacağını kaydeden kurmaylar, "Silivri’de uzun soluklu bir eylem planlayacağız, örgütün gücünü oraya yoğunlaştıracağız" dedi.

“SAMİMİYET TESTİ”

CHP’nin Meclis’te devam eden “emekli nöbeti” toplantının gündem maddeleri arasındaydı. Toplantıda son seçim anketleri de gündeme geldi. Alınan bilgilere göre, 65 yaş üstü seçmenler üzerinde yapılan kamuoyu yoklamalarında, CHP yüzde 34,5’lik oy oranıyla birinci parti. AK Parti ise yüzde 19 oy oranıyla ikinci parti durumunda bulunuyor.

5 Ocak’ta TBMM’de başlayan emekli nöbetinin, il ve ilçe örgütlerinde devam edeceğinin altını çizen parti kurmayları, “Düzenleme Genel Kurul’a geldiğinde tam kadro orada olacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu rakama ‘sefalet ücreti’ diyen herkes üzerine düşeni yaparsa emekliler çoğunluk. Bu bir samimiyet testi olacak” diye konuştu. Özel’in de oylamaya katılacağı öğrenildi.

DEPREMİN ÜÇÜNCÜ YILINDA BİR HAFTALIK PROGRAM

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında CHP kalabalık bir heyetle bölgede olacak. Yıl dönümünden birkaç gün önce milletvekilleri, PM üyeleri ve örgüt sahaya inecek. CHP Lideri Özel’in de bir hafta boyunca deprem bölgesinde olması; Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’taki anma programlarına katılması bekleniyor.

YENİ MİTİNG ADRESLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda 83’üncü miting 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy’de; 84’üncü miting 24 Ocak Cumartesi günü Yalova’da düzenlenecek. CHP’nin haftaya yapacağı il mitingi için adresin Çorum olması planlanıyor.

CHP, çarşamba akşamları İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenen mitingler için ise yeni yol haritasını değerlendiriyor. Kurmaylar, 39 ilçe tamamlandıktan sonra farklı yöntemlerle sahada olmaya devam edeceklerini belirtirken Genel Başkan Özgür Özel’in CHP’li belediyelerin açılışları, esnaf ve pazar ziyaretleriyle çarşamba günlerini İstanbul’a ayırmaya devam edeceğini kaydetti.