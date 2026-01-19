Son Dakika | İsias Otel davasına karar: Kamu görevlilerine beraat

Son dakika.... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel davasında karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu bulunan 3 kamu görevlisinin tahliyesine karar verdi.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasının dördüncü duruşması bugün görüldü.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 kamu görevlisi hakkında beraat kararı verildi.

İSİAS OTEL DAVASINDA 3 BERAAT KARARI

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi.

ab6c448c-b99b-4286-979f-1daee77af111-w.png

Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.

19172770-a3b9-459a-a970-03f0eb363cdc-w.png

Depremzede çocuklar karne tatiline buruk girdi! Yiğit Efe'nin tek bir isteği varDepremzede çocuklar karne tatiline buruk girdi! Yiğit Efe'nin tek bir isteği var

ACILI AİLELERDEN KARARA TEPKİ

Duruşma salonunda bulunan aileler karara tepki gösterdi, otelde yakınlarını kaybedenlerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

