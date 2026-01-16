Depremzede çocuklar karne tatiline buruk girdi! Yiğit Efe'nin tek bir isteği var

Yayınlanma:
Depremzede çocuklar da bugün karne aldı. Hatay'daki konteyner kentlerdeki çocuklar geçen senelere rağmen kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Çocuklar, karne tatiline buruk girdi. Yaşadıkları yerde oyun oynarken sürekli kayıp düştüklerini anlatan çocuklar halı saha istediklerini söyledi.

Hatay’da depremin ardından kurulan konteyner kentlerde yaşam sürerken, öğrenciler bu yıl da karnelerini geçici barınma alanlarında aldı. Karne günü olmasına rağmen çocukların neşesi yerini burukluğa bıraktı.

Halk TV Muhabiri Gamze Altunay, tatilin onlar için eğlenceli değil, sınırlı imkânlarla geçen bir ara döneme dönüştüğü aktardı.

Geçen yıldan beri Hatay'daki Güzelburç konteyner kentte şartların aynı kaldığı öğrenildi.
Konteynerlerin hemen yanındaki toz yayan fabrika faaliyetine devam ederken, aileler bu tozun sağlığa zarar vermesi nedeniyle çocuklarını dışarıda oyun oynamaktan alıkoyuyor. Çocukların oyun oynayabileceği alanlar hâlâ çok uzakta.

OYUN YERLERİ ÇOK UZAK

Kentte devam eden bir diğer sorun ise elektrik kesintileri. Elektriğin sürekli gidip gelmesi nedeniyle buzdolapları ve ısıtıcılar sık sık arızalanıyor. Aileler, çocuklarının hasta olmaması için odun yakarak ısınmaya çalışıyor. Soğuk hava koşullarında ısınma zorlukları özellikle küçük yaştaki çocukları olumsuz etkiliyor.

Konteyner kentte tatili nasıl geçirecekleri sorulan çocuklar, en büyük sorunlarının oyun alanı eksikliği olduğunu söyledi. Öğrencilerden Yiğit Efe, bir yıldır öğretmenlerinin sürekli değiştiğini, bu nedenle derslere adapte olmakta zorlandıklarını dile getirdi. Tatilde ders çalışacağını belirten Yiğit Efe, arkadaşlarıyla oyun oynadıkları her yerden kovulduklarını belirterek “Oyun oynayabileceğimiz yer çok uzak. Burada oynuyoruz ama kayıp düşüyoruz. Halı saha olsa böyle olmazdı” dedi.

Çocuklardan bir diğeri ise, arkadaşları ile oyun oynayabilecekleri bir halı saha talebini yineledi. Oyun oynayacak yerleri olmadığı için üzüldüğünü söyledi.

Çocuklardan Ahmet, oyun oynarken yaralandıklarını anlattı ve 'halı saha olsa kayıp düşmeyiz' dedi.
Üşüdüklerini söyleyen çocuklar sürekli hastalandıklarını anlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

