AKP'li Bülent Arınç'tan partisine KKTC tepkisi

KKTC'de 19 Mart'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni, AKP'li bazı isimlerin destek verme yarışına girdiği Ersin Tatar yerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

AKP'li Bülent Arınç, Tufan Erhürman'ı tebrik ederken seçim sürecinde partisinin takındığı tavra tepki gösterdi.

ARINÇ'TAN PARTİSİNE KKTC TEPKİSİ

"Erhürman, hem Kıbrıs hem de Türkiye için önemli bir fırsattır" diyen Arınç, seçim döneminde yaşananlara ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

"Ne yazık ki Türkiye'de bazı çevreler, bu süreçte Ersin Tatar'ı açık biçimde desteklemiş; itibarı kalmamış bazı sanatçılarla, halkta hiçbir karşılığı olmayan siyasetçilerle, cübbelilerle ve sipariş anketlerle bir propaganda yürütmüşlerdir. Adeta Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle oy devşirmeye çalışmışlar, ancak sonuç hüsran olmuştur."

"Oysa Kıbrıs bir Akdeniz ülkesidir, kültürel dokusu ve sosyolojik refleksleri farklıdır. Milliyetçi söylemlere aşina değildir. Keşke o ziyaretlerde "Akdeniz Akşamları" ya da Kıbrıslıların çok sevdiği "Dilirga" türküsüyle gidilseydi; belki gönüllere daha çok hitap edilirdi"

"ERDOĞAN DOĞRU BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erhürman'ı tebrik ederek doğru bir davranışta bulunduğunu da belirten Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim öncesinde doğru bir tutum sergilemiş; herhangi bir aday lehine açık bir beyan vermemiş, "Hangisi kazanırsa birlikte çalışacağız" diyerek devlet aklının gereğini yerine getirmiştir. Seçim sonuçlarının ardından da Tufan Erhürman'ı tebrik eden ilk lider olmuştur" dedi.