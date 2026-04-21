Pankreas kanseri teşhisinde "korku" dönemi bitiyor mu? Yeni ilaçla yaşam süresi ikiye katlandı!

Elraglusib, tümörün bağışıklık mikroortamına etki eder ve çalışmanın sonuçları, temkinli bir iyimserlik sunmakta ve daha geniş kapsamlı denemeler ve diğer tümör türlerine uygulama için bir temel oluşturmaktadır.

Son on yılda hayatta kalma avantajı gösteren az sayıdaki randomize çalışmadan biri olan bu araştırmaya göre, Northwestern Üniversitesinde geliştirilen yeni bir pankreas kanseri ilacı, yakında hastaların daha uzun yaşamasına yardımcı olabilir.

Pankreas kanseri en ölümcül kanser türlerinden biri olup, tedavisi en zor olanlardan biridir ve hastaların çoğu teşhisten sonra bir yıldan daha kısa süre yaşamaktadır.

Rastgele seçilmiş bir faz 2 klinik çalışmasında, standart kemoterapi ile birlikte deneysel ilaç elraglusib alan hastaların, sadece kemoterapi alanlara kıyasla bir yıllık tedaviden sonra hayatta kalma olasılıklarının iki kat daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Bu ilaç ayrıca ölüm riskini yüzde 38 oranında azalttı.

Yazarlara göre, bu çalışma, son on yılda pankreas kanseri hastalarının geniş bir popülasyonuna uygulanabilecek bir hayatta kalma avantajını gösteren az sayıdaki başarılı randomize çalışmadan biridir.

Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tıp profesörü ve çalışmanın baş yazarı Devalingam Mahalingam, MBBChBAO, "Pankreas kanseri, tedavi edilmesi en zor katı tümörlerden biri olmaya devam ediyor, ancak bu bulgular hastalar için temkinli bir iyimserlik sağlıyor" dedi.

- Bu sonuçların 3. faz klinik çalışmalarında doğrulanması gerekse de, tedavisi zor bir kanser türünde hayatta kalma avantajının gözlemlenmesi cesaret verici. Bu ilacın yeni mekanizması göz önüne alındığında, bu bulgular ilacın diğer tümör türlerinde de daha geniş bir uygulama alanına sahip olabileceği olasılığını artırıyor," diye ekledi Northwestern Üniversitesi Robert H. Lurie Kapsamlı Kanser Merkezi'nde klinik araştırma müdür yardımcısı olan Mahalingam .

ÇALIŞMA NASIL YÜRÜTÜLDÜ?

Faz 2 çalışmasına, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki altı ülkede bulunan 60 merkezde metastatik pankreas kanseri olan 233 hasta dahil edildi.

Hastalar rastgele olarak standart kemoterapi veya aynı kemoterapiye elraglusib eklenmesi şeklinde iki gruba ayrıldı.

Elraglusib alan hastaların ortalama yaşam süresi 10,1 ay iken, sadece kemoterapi alan hastaların ortalama yaşam süresi 7,2 aydı. Bu üç aylık fark mütevazı görünse de, bunun nedeni kısmen, çalışmaya kanseri tedaviden fayda sağlayamayacak kadar hızlı ilerlemiş hastaların dahil edilmiş olmasıdır.

İlacın faydasını gören hastalar arasında etki belirgindi.

Elraglusib alan hastaların iki katı daha fazla (%44'e karşı %22) bir yıl sonra hayatta kalırken, ilaç grubundaki hastaların yaklaşık %13'ü iki yıl sonra hayatta kaldı; kemoterapi grubunda ise bu oran sadece bir hastaydı.

Yan etkiler genel olarak kemoterapi ile tutarlıydı ancak elraglusib grubunda biraz daha yaygındı. En sık görülen yan etkiler şunlardı:

Düşük beyaz kan hücresi sayısı ,

Tükenmişlik ,

Geçici görme değişikliği.

ABD'de beş yıldan uzun bir süre önce başlayan deneme sürecinde, Amerikalı katılımcıların çoğu kanserden hayatını kaybetti. Ancak Northwestern Medicine'da ilacı alan ve deneme başladıktan yaklaşık iki yıl sonra hayatta kalan iki hastanın yakınları, katılımın sevdiklerine bir amaç duygusu verdiğini söyledi.

Illinois eyaletinin Palos Heights şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Donna Husar, merhum eşi Matthew'un, onkoloji alanında çalışan bir akrabasıyla görüştükten kısa bir süre sonra, teşhis konulduktan sonra çalışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.

Matthew Husar ilacın onlara birlikte daha fazla zaman geçirme olanağı sağladığını düşünüyor.

Şikago'da yaşayan 29 yaşındaki kızı Madeline için bu klinik deneme, tutunabileceği bir şey sundu:

- İnternette pankreas kanseri hakkında okuduğunuzda, korkutucu oluyor. "Ancak araştırmanın yapıldığını ve denemenin tamamlandığını bilmek, en kötü senaryolar hakkında stres yapmak yerine odaklanabileceğimiz olumlu bir şey verdi bize".

ELRAGLUSİB NASIL ETKİ EDER?

Elraglusib, yaklaşık 15 yıl önce Northwestern Üniversitesindeki laboratuvarlarda geliştirildi. Tümör büyümesinde ve bağışıklık sisteminin baskılanmasında rol oynayan GSK-3 beta adlı bir proteini hedef alıyor.

Kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlayan geleneksel kemoterapinin aksine, elraglusib tümörün mikroortamına etki ediyor gibi görünüyor. Bu mikroortam, kanser hücreleri, bağışıklık hücreleri ve çevredeki dokuların bir karışımı olup tümörleri destekleyebilir veya zayıflatabilir.

Pankreas tümörlerinin tedavisi zordur; bunun nedenlerinden biri de, bağışıklık tepkisini baskılamada özellikle yetenekli olan mikro çevreleridir.

Çalışmada, elraglusib alan hastalarda tümörlerinde kanserle savaşan hücrelerde artış gözlemlendi ; bu da ilacın bağışıklık sistemini yeniden harekete geçirmeye yardımcı olabileceğine dair erken bir kanıt sunuyor.

Ek olarak denemenin başlangıcında kanda bulunan bazı bağışıklık belirteçlerinin, ilacı alan hastalarda daha uzun yaşam süresiyle ilişkili olduğu gözlemlenmiştir .

Bu bulgular henüz ön preliminary olsa da, elraglusibin bağışıklık sistemleri zaten yanıt vermeye hazır olan bazı hastalarda özellikle etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Mahalingam ve meslektaşları halihazırda denemenin üçüncü aşamasını yürütüyorlar. Ayrıca, daha geniş bir klinik fayda sağlanıp sağlanamayacağını belirlemek için ilacı diğer yeni tedavilerle birlikte incelemekle de ilgileniyorlar.

