Çarpıntı mı, panik atak mı? Uzmanlar ayırt etmenin yollarını anlattı!

Kalp çarpıntısı, ani başlayan göğüs rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi belirtiler birçok kişide endişeye yol açıyor. Bu şikayetler kimi zaman kalp kaynaklı bir soruna işaret ederken, kimi zaman da panik atakla ilişkili olabiliyor.

Peki çarpıntı ile panik atak nasıl ayırt edilir? İşte uzman görüşleriyle iki durum arasındaki temel farklar…

ÇARPINTI NEDİR?

Çarpıntı, kalbin normalden hızlı, düzensiz ya da güçlü atması şeklinde hissedilir. Egzersiz, stres, aşırı kafein tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi kalp ritim bozuklukları, tiroit hastalıkları veya kansızlık gibi sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir.

Çarpıntı genellikle fiziksel bir nedene dayanır ve EKG gibi tetkiklerle saptanabiliyor.

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, aniden başlayan yoğun korku ve kaygı haliyle kendini gösteriyor. Çarpıntıya ek olarak terleme, titreme, nefes alamama hissi, baş dönmesi ve “ölüm korkusu” gibi belirtiler eşlik edebilir.

Panik atakta kalp genellikle sağlıklıdır; belirtiler psikolojik kökenlidir ve stresli dönemlerde daha sık görülüyor.

BELİRTİLERDEKİ TEMEL FARKLAR

Uzmanlara göre çarpıntı ve panik atak arasındaki farkları anlamak için belirtilerin ortaya çıkış şekli önemlidir.

Çarpıntı, çoğu zaman fiziksel eforla veya belirli tetikleyicilerle başlar.

Panik atak ise genellikle durup dururken, herhangi bir fiziksel neden olmadan ortaya çıkar.

Panik atakta korku ve kontrol kaybı hissi ön plandayken, çarpıntıda kalp atışının düzensizliği daha belirgindir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Göğüs ağrısı, bayılma, şiddetli nefes darlığı veya uzun süren çarpıntı durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Uzmanlar, “Önce kalp kaynaklı nedenler dışlanmalı, ardından gerekirse psikolojik destek alınmalı” uyarısında bulunuyor.

DOĞRU TANI HAYAT KURTARIR

Çarpıntı ile panik atağın belirtileri birbirine benzese de nedenleri ve tedavi yöntemleri farklılık gösteriyor. Bu nedenle kendi kendine teşhis koymak yerine uzman değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

Erken ve doğru tanı sayesinde hem gereksiz kaygıların önüne geçiliyor hem de olası sağlık riskleri zamanında kontrol altına alınabiliyor.

ÇARPINTI NEDEN OLUR? İŞTE EN YAYGIN SEBEPLER

Kalbin normalden daha hızlı, düzensiz ya da güçlü atması olarak tanımlanan çarpıntı, birçok kişinin hayatında en az bir kez yaşadığı yaygın bir şikâyet olarak öne çıkıyor.

Kimi zaman kısa süreli ve zararsız olabilen çarpıntı, bazı durumlarda ise altta yatan ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Uzmanlar, çarpıntının nedenlerinin doğru şekilde değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

STRES VE ANKSİYETE İLK SIRADA

Günlük yaşamda yoğun stres, kaygı ve panik hali, kalp atış hızını artırarak çarpıntıya yol açabiliyor. Özellikle panik atak sırasında yaşanan çarpıntı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı ile birlikte görülebiliyor.

KAFEİN VE UYARICI MADDELER

Aşırı çay, kahve, enerji içeceği tüketimi ile sigara ve alkol kullanımı, kalbin normal ritmini bozabiliyor. Uzmanlar, özellikle hassas bünyelerde bu tür uyarıcı maddelerin çarpıntıyı tetikleyebileceğini belirtiyor.

HORMON DENGESİZLİKLERİ

Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi), hamilelik, menopoz ve adet dönemleri gibi hormonal değişimler de çarpıntıya neden olabiliyor.

PANİK ATAK GEÇİREN BİRİ NASIL SAKİNLEŞTİRİLİR?

Panik atak, aniden başlayan ve yoğun korku ile bedensel belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Çarpıntı, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi ve “kontrolü kaybediyorum” hissi yaşayan kişi, o an ciddi bir tehlike altında olduğunu düşünebilir.

Ancak doğru yaklaşım, panik atağın daha kısa sürede ve daha hafif atlatılmasına yardımcı olabilir.

SAKİN VE GÜVEN VEREN OLUN

Panik atak geçiren kişi çevresindeki insanların tutumundan doğrudan etkilenir. Panik yapmadan, sakin bir ses tonu ile konuşmak ve yanında olduğunuzu hissettirmek önemlidir. “Yanındayım, güvendesin” gibi kısa ve net cümleler kişiyi rahatlatabilir.

NEFESİNE ODAKLANMASINA YARDIMCI OLUN

Panik atakta nefes genellikle hızlanır ve düzensizleşir. Kişiye yavaş ve derin nefes almasını hatırlatmak etkili olabilir.

Burnundan yavaşça nefes alıp, birkaç saniye tuttuktan sonra ağzından vermesini istemek, bedensel belirtilerin azalmasına yardımcı olur.