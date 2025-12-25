Sarımsakla tansiyon düşer mi? Uzmanı açıkladı!

Yüksek tansiyon, halk arasında “hipertansiyon” olarak bilinir ve kan basıncının normalin üzerine çıkması durumudur.

Uzun süre kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İşte yüksek tansiyon hakkında bilmeniz gerekenler:

YÜKSEK TANSİYONUN TANIMI

Yüksek tansiyon, kalbin kanı damarlara pompalanması sırasında oluşan basıncın sürekli olarak normalin üzerinde olmasıdır. Normal kan basıncı değeri genellikle 120/80 mmHg olarak kabul edilir. 140/90 mmHg ve üzeri değerler ise hipertansiyon olarak değerlendiriliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyon çoğu zaman belirti vermez ve “sessiz katil” olarak adlandırılır. Ancak bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı ve yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Hipertansiyon, özellikle 40 yaş üzeri, fazla kilolu, tuz tüketimi yüksek, sigara ve alkol kullanan kişilerde daha sık görülebiliyor. Ayrıca ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olanlar da risk grubundadır.

SARIMSAKLA TANSİYON DÜŞER Mİ?

Kardiyoloji uzmanı Muhammed Keskin, "Sarımsağın tansiyon düşürücü tedavide yeri yoktur. Evet, tansiyon düşürür. Ama kaç değer düşürür? Kaç saat boyunca düşürür? Bunu bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Tansiyon hastası iseniz önceliğiniz tedavi olmaktır, bunu da unutmamakta fayda var." diyen Keskin, "Hipertansiyon protokolünde tedavide limonlu su içmek, sirke içmek gibi bir tedavi yoktur" ifadelerini kullandı.

Keskin, "Ama tansiyonum çıktı sarımsak yutayım tansiyonu düşüreyim böyle bir tedavi yok" dedi.

YÜKSEK TANSİYONUN ZARARLARI

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları ve göz problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

YÜKSEK TANSİYONDAN NASIL KORUNULUR?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla hipertansiyondan korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Aşırı tuz tüketimi, kan basıncının yükselmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar, günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Hazır gıdalardan ve paketli ürünlerden uzak durmak, tansiyonu kontrol altında tutmada etkili oluyor.

DENGELİ BESLENİN

Sebze, meyve, tam tahıllar ve az yağlı protein kaynakları, sağlıklı bir kalp için büyük önem taşıyor. Özellikle potasyum açısından zengin besinler (muz, ıspanak, patates) tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, kalp sağlığını korurken tansiyonu da düşürüyor. Yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteler hem fiziksel hem de mental sağlık için faydalı.

STRESİ YÖNETİN

Stres, kan basıncını kısa süreli yükseltebiliyor. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve hobilerle stresin azaltılması tansiyonun kontrolünde önemli rol oynuyor.