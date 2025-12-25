Yüksek tansiyon hastaları dikkat! Bu besinlerden uzak durun

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre hipertansiyonun kontrol altına alınmasında ilaç tedavisi kadar beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşıyor.

Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı besinler ise kan basıncını yükselterek tansiyonun daha da kontrolsüz hale gelmesine neden olabiliyor.

İşte yüksek tansiyonu olan kişilerin özellikle uzak durması gereken besinler…

AŞIRI TUZ İÇEREN GIDALAR

Tuz, tansiyonu yükselten en önemli faktörlerin başında geliyor. Salamura ürünler, turşular, hazır çorbalar, cipsler ve paketli atıştırmalıklar yüksek miktarda sodyum içerdiği için hipertansiyon hastaları için risk oluşturuyor.

İŞLENMİŞ VE PAKETLİ ET ÜRÜNLERİ

Sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi işlenmiş etler hem yüksek tuz hem de doymuş yağ içeriyor. Bu tür gıdalar damar sağlığını olumsuz etkileyerek tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor.

FAST FOOD VE HAZIR YİYECEKLER

Hamburger, pizza, kızartmalar ve hazır soslar gizli tuz ve yağ kaynağıdır. Düzenli tüketildiklerinde kilo artışına ve tansiyonun kontrol altına alınamamasına neden olabilirler.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Yüksek miktarda şeker içeren gazlı içecekler ve hazır meyve suları, insülin direncini artırarak dolaylı yoldan tansiyonu yükseltebilir. Ayrıca bu içecekler kilo alımını da tetikler.

AŞIRI KAFEİN İÇEREN İÇECEKLER

Kahve, enerji içecekleri ve yoğun kafein içeren çaylar bazı kişilerde geçici de olsa tansiyon artışına neden olabilir. Hipertansiyon hastalarının kafein tüketimini sınırlaması öneriliyor.

ALKOL

Alkol tüketimi, düzenli ve fazla miktarda olduğunda kan basıncını yükselterek kalp-damar sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Uzmanlar, yüksek tansiyonu olan kişilerin alkolden mümkün olduğunca uzak durmasını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, tansiyonu dengelemek için tuz kısıtlamasının yanı sıra sebze, meyve, tam tahıllar ve potasyumdan zengin besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli doktor kontrolleri, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için “sessiz katil” olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre düzenli ölçüm yapılmadığında yıllarca fark edilmeyen yüksek tansiyon; kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak bazı durumlarda vücut çeşitli sinyallerle uyarı verebiliyor.

Yüksek tansiyonun en sık görülen belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması ve gözlerde kararma yer alıyor. Bunun yanı sıra nefes darlığı, çarpıntı, burun kanaması ve göğüste baskı hissi de hipertansiyonun habercisi olabiliyor.

Özellikle sabah saatlerinde hissedilen ense ağrısı, tansiyon yüksekliğinin önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), günümüzde kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bu rahatsızlık, kontrol altına alınmadığında kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, yüksek tansiyonun başlıca nedenleri nelerdir?

Uzmanlara göre hipertansiyonun en yaygın nedenleri arasında aşırı tuz tüketimi yer alıyor. Hazır ve işlenmiş gıdalarla fazla miktarda tuz almak, damarların sertleşmesine ve kan basıncının yükselmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra hareketsiz yaşam, fazla kilo ve obezite de tansiyonu yükselten önemli faktörler arasında bulunuyor.