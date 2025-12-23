Soğuk algınlığına ilaç gibi gelen 5 çorba

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı vakaları artarken, uzmanlar bağışıklık sistemini destekleyen besinlerin önemine dikkat çekiyor.

Özellikle sıcak çorbalar, hem boğazı yumuşatıyor hem de vücudun direncini artırıyor.

İşte soğuk algınlığına karşı en çok tercih edilen ve faydalarıyla öne çıkan 5 çorba:

* TAVUK SUYU ÇORBASI

Protein ve mineral açısından zengin olan tavuk suyu çorbası, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı oluyor.

* MERCİMEK ÇORBASI

Yüksek lif ve bitkisel protein içeren mercimek çorbası, vücuda enerji veriyor. Soğuk algınlığı döneminde halsizlik ve yorgunluğa karşı etkili bir seçenek olarak görülüyor.

Aileler dikkat etmeli! Uzmanlar açıkladı: Çocuklarda bahar alerjisi soğuk algınlığı ile karıştırılıyor

* TARHANA ÇORBASI

Fermente bir besin olan tarhana, probiyotik özelliği sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor. Uzmanlara göre, güçlü bir sindirim sistemi bağışıklık için kritik rol oynuyor.

* ZENCEFİLLİ SEBZE ÇORBASI

Zencefilin doğal antioksidan ve anti-inflamatuar etkisi, soğuk algınlığı belirtilerinin hafiflemesine katkı sağlıyor. Sebzelerle birlikte tüketildiğinde vitamin desteği de sunuyor.

* YOĞURTLU YAYLA ÇORBASI

İçerdiği yoğurt sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen yayla çorbası, özellikle boğaz tahrişini yatıştırıcı etkisiyle öne çıkıyor.

Uzmanlar, çorbaların tek başına tedavi edici olmadığını ancak dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle birlikte hastalık sürecinin daha rahat atlatılmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor.