İdeal D vitamini seviyesi nasıl olmalı? Uzmanı açıkladı

Vücudun bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı başta olmak üzere birçok önemli fonksiyonu için kritik öneme sahip D vitamini, pek çok kişi için eksik kalabiliyor. Peki ideal D vitamini seviyesi nasıl olmalı?

D vitamini, kemiklerin güçlenmesinden bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar birçok hayati işlevde rol oynar. Bununla birlikte, kanda uygun seviyelerde bulunması, özellikle kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

DÜZENSİZ TAKVİYE KULLANIMI TEHLİKESİ

Vücudunuzdaki düzeyi bilmeden kontrolsüz takviye kullanmak, fayda yerine zarar getirebilir. Kan değerlerinin 100 ng/mL’nin üzerine çıkması, vücutta toksik etkiler oluşturarak kalsiyum birikimine neden olabiliyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Bu durum, damar duvarlarının sertleşmesine yani ateroskleroz gelişimine zemin hazırlayarak kalp ve damar sağlığınızı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor.

Günümüzde D vitamini eksikliği yaygın bir sorun olduğu için takviye kullanımı gerekli olabileceğini ancak bunun her zaman bilinçli ve doktor kontrolünde yapılması gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, ideal D vitamini seviyesinin nasıl olması gerektiğini açıkladı.

İDEAL D VİTAMİNİ SEVİYESİ NASIL OLMALI?

Ciddi Eksiklik<20 ngmL

Eksik 20-30 ng/mL

Normal 30-100 ng/mL

İdeal 40-80 ng/mL

Toksik > 100 ng/mL

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

D vitamini eksikliğinin nedeni, güneş ışınlarına yeterince maruz kalmamak ve d vitamini içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesidir. Ayrıca koyu cilt pigmentine sahip olmak, çölyak gibi emilim bozuklukları, böbrek veya karaciğer yetmezliği ve kanser gibi hastalıklarda d vitamini eksikliğinin nedenleridir.

D vitamini eksikliğine neden olan durumlar genel olarak şunlardır:

Güneş ışınlarına az maruz kalma

Emilim bozuklukarı

D vitamini içeren besinlerin az tüketilmesi

Koyu cilt pigmentine sahip olunması

İlaç kullanımları

Böbrek ve karaciğer hastalıkları

Kanser hastalığı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliği, vücudun kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve genel enerji seviyelerini etkileyebileceği için fark edilmesi önemlidir. Belirtiler genellikle yavaş gelişir ve çoğu zaman başka sağlık sorunlarıyla karışabilir.

İşte en sık görülen belirtiler:

KEMİK VE KAS AĞRILARI

Özellikle bel, sırt ve bacaklarda ağrı hissi.

Kaslarda güçsüzlük veya yorgunluk.

YORGUNLUK VE ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜ

Günlük aktiviteleri yaparken bile sürekli halsizlik.

Konsantrasyon zorluğu ve motivasyon düşüklüğü.

SIK ENFEKSİYON GEÇİRME

Bağışıklık sistemi zayıfladığı için grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara daha sık yakalanma.

KIRILGAN KEMİKLER VE DİŞ PROBLEMLERİ

Özellikle yaşlılarda kemik kırıkları riskinde artış.

Diş eti problemleri veya diş kaybı.

