Doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır? Uzmanı adım adım anlattı

Tansiyon, kalbin kanı vücuda pompalarken damar duvarlarına uyguladığı basınç olarak tanımlanır. Tıbbi adıyla kan basıncı, dolaşım sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösteren en önemli göstergelerden biridir.

TANSİYON KAÇ OLMALI?

Sağlıklı bir yetişkinde ideal tansiyon değeri 120/80 mmHg olarak kabul edilir. Büyük tansiyon (sistolik) kalbin kasılması sırasında oluşan basıncı, küçük tansiyon (diyastolik) ise kalbin gevşediği andaki basıncı ifade eder.

YÜKSEK TANSİYON (HİPERTANSİYON) NEDİR?

Tansiyonun uzun süre normal değerlerin üzerinde seyretmesine hipertansiyon denir. Genellikle belirti vermeden ilerleyen bu durum, tedavi edilmediğinde kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

DÜŞÜK TANSİYON (HİPOTANSİYON) NEDİR?

Tansiyonun normalin altına düşmesi hipotansiyon olarak adlandırılır. Baş dönmesi, halsizlik, göz kararması ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle ani tansiyon düşüşleri dikkatle değerlendirilmelidir.

TANSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Beslenme alışkanlıkları, tuz tüketimi, stres, hareketsiz yaşam, kilo, genetik yatkınlık ve yaş gibi faktörler tansiyon üzerinde doğrudan etkilidir. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı da tansiyon dengesini olumsuz etkileyebilir.

DOĞRU TANSİYON ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, doğru tansiyon ölçümünün nasıl yapılması gerektiğini adım adım anlattı.

* Ölçümden önce en az 5 dakika dinlenin. * Kolunuz kalp hizasında ve destekli olsun. * Ölçümden yarım saat önce yemek yememiş ve sigara içmemiş olun.

TANSİYON KONTROLÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kontrol altına alınmayan tansiyon, zamanla damar yapısını bozarak hayati organlara zarar verebilir. Erken teşhis ve düzenli takip sayesinde tansiyona bağlı riskler büyük ölçüde azaltılabilir.

TANSİYON HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kontrol altına alınmadığında kalp, böbrek ve beyin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor.

Uzmanlar, tansiyon hastalarının yalnızca ilaç tedavisine değil, aynı zamanda doğru ve dengeli beslenmeye de büyük önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler, tansiyonun dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

TUZ TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI

Tansiyonu yükselten en önemli faktörlerin başında aşırı tuz tüketimi geliyor. Uzmanlar, tansiyon hastalarının günlük tuz alımını mümkün olduğunca azaltmasını, salamura, turşu, hazır gıdalar ve işlenmiş ürünlerden uzak durmasını öneriyor.

SEBZE VE MEYVE AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

Potasyum açısından zengin sebze ve meyveler, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Ispanak, brokoli, kabak, muz, portakal ve avokado gibi besinler, düzenli tüketildiğinde kan basıncını olumlu yönde etkileyebiliyor.

SAĞLIKLI YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ

Doymuş ve trans yağlardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesini öneriyor. Kızartmalar yerine fırında, haşlama ya da ızgara yöntemleriyle pişirilmiş yemekler ön plana çıkıyor.

TANSİYONU DENGEDE TUTMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tansiyonun kontrol altında tutulması için tuz tüketimi sınırlandırılmalı, dengeli beslenilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Stres yönetimi, yeterli uyku ve doktor kontrolü de tansiyon sağlığında önemli rol oynuyor.