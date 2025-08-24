Yere düşen cüzdanın içindeki paraları aldı: Güvenlik kamerasına yakalandı
Olay, 22 Ağustos sabahı Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi’nde meydana geldi. Dinlenmek için iş yerinin girişindeki basamağa oturan Fatih Şen, cüzdanını düşürdü. Sabahın erken saatlerinde bölgeden geçen bir kişi, cüzdanı fark ederek içindeki paraları aldı ve cüzdanı bırakarak uzaklaştı. Ardından bir başka kişi cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinin güvenlik kameraları, cüzdanı alan kişilerin hareketlerini kaydetti.
Cüzdan sahibi Fatih Şen, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:
“Akşam saat 00.00 civarında merdivende otururken cüzdanı düşürdüm. Sabah 06.00 sıralarında ilk gören kişi cüzdanın içindeki parayı aldı. Ardından ikinci kişi cüzdanı alıp başka birine verdi. İnsanlık ölmüş diyebiliriz. İçinde numaram ve bilgilerim olmasına rağmen kimse ulaşmadı. Kamera kayıtlarını aldım, şikayetçi olacağım.”
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)