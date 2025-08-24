Yere düşen cüzdanın içindeki paraları aldı: Güvenlik kamerasına yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin önünde bulduğu cüzdanın içindeki paraları aldıktan sonra cüzdanı yerine bıraktı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos sabahı Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi’nde meydana geldi. Dinlenmek için iş yerinin girişindeki basamağa oturan Fatih Şen, cüzdanını düşürdü. Sabahın erken saatlerinde bölgeden geçen bir kişi, cüzdanı fark ederek içindeki paraları aldı ve cüzdanı bırakarak uzaklaştı. Ardından bir başka kişi cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinin güvenlik kameraları, cüzdanı alan kişilerin hareketlerini kaydetti.

Cüzdan sahibi Fatih Şen, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Akşam saat 00.00 civarında merdivende otururken cüzdanı düşürdüm. Sabah 06.00 sıralarında ilk gören kişi cüzdanın içindeki parayı aldı. Ardından ikinci kişi cüzdanı alıp başka birine verdi. İnsanlık ölmüş diyebiliriz. İçinde numaram ve bilgilerim olmasına rağmen kimse ulaşmadı. Kamera kayıtlarını aldım, şikayetçi olacağım.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı