Yere düşen cüzdanın içindeki paraları aldı: Güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, 22 Ağustos sabahı Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi’nde meydana geldi. Dinlenmek için iş yerinin girişindeki basamağa oturan Fatih Şen, cüzdanını düşürdü. Sabahın erken saatlerinde bölgeden geçen bir kişi, cüzdanı fark ederek içindeki paraları aldı ve cüzdanı bırakarak uzaklaştı. Ardından bir başka kişi cüzdanı alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinin güvenlik kameraları, cüzdanı alan kişilerin hareketlerini kaydetti.

Cüzdan sahibi Fatih Şen, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: