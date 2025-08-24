Yalova’da kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
Yayınlanma:
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, çok sayıda kaçak tütün ürünü ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çiftlikköy’de kaçak tütün ve sigara satışına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramalarda, 1 kilo 150 gram bandrolsüz tütün, 84 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 21 bin 424 dolu makaron, 2000 boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 elektronik tütün doldurma makinesi, 1 kompresör, 2 fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer ve terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

