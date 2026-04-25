Türkiye tarihinde ele geçirilen parça miktarının en yükseği oldu! Binlercesi su deposundan çıktı

Yayınlanma:
Pendik’te silah ticaretine yönelik operasyonda, dronla tespit edilen toprak altındaki su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, parçaların Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

İstanbul Pendik’te silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda, yer altına gizlenmiş bir depo ortaya çıkarıldı. Dronla yapılan arazi taramasında tespit edilen su deposunda binlerce silah parçası bulundu.

DRONLA TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pendik’te çalışma yürüttü.

Kırsal alanda dron destekli tarama yapan ekipler, toprağın altına gizlenmiş bir su deposu belirledi. Depoda yapılan aramada, tabanca yapımında kullanılacağı değerlendirilen 3 bin 92 parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, olayla bağlantılı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; ele geçirilen parçaların, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki silah parçası olduğu bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

