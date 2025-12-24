Son Dakika | Sadettin Saran'ın test sonucu açıklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın da ifadesi alındı.

Yurt dışında bulunduğu soruşturma nedeniyle Türkiye’ye dönen Saran, İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık 2,5 saat ifade verdi. Soruşturma kapsamında Asos’taki evinde arama yapıldı, ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Mahkeme, Saran’ı yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SARAN'IN TEST SONUCU AÇIKLANDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CEBECİ'NİN EK İFADESİ

Uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi. Cebeci verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını ancak kimseye uyuşturucu madde satışında bulunmadığını söyledi.

Cebeci ifadesinde, "2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

