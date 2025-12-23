Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu mu? Ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Saran'ın test sonucu belli oldu mu? Saran'ın test sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...