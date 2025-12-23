Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu mu? Ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Saran'ın test sonucu belli oldu mu? Saran'ın test sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

Saran acil olarak İtalya’dan Türkiye’ye dönerek Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.
Ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alındı.

SADETTİN SARAN’IN TEST SONUCU BELLİ OLDU MU?

Bugün sosyal medyada Saran’ın test sonucunun “pozitif” çıktığına dair haberler yayıldı. Bazı sosyal medya hesaplarından da Sadettin Saran'ın testi negatif çıktı haberleri yer aldı. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

SADETTİN SARAN’IN TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sadettin Saran’ın test sonuçları kamuoyuna açıklanmış değil. Sosyal medyada Sadettin Saran’ın test sonuçlarının perşembe günü netleşmesi ve duyurulması beklendiğine dair haberler yer aldı.

SADETTİN SARAN’IN TEST SONUCU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Sadettin Saran’ın test sonuçlarının ne zaman çıkacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, ''Adli Tıp kaynakları Saadettin Saran’ın testinin henüz sonuçlanmadığını kaydediyor. Test sonuçları yarın savcılığa bildirilecek'' ifadelerini kullandı.

