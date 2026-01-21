Şivan Perver gözyaşları içinde ABD'ye seslendi: Bizi kullanıp attınız

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında büyüyen çatışmalar ve ilan edilen ateşkes Türkiye’de İmralı Süreci tartışmalarını yeniden alevlendi. ABD'nin Suriye temsilcisi Barrack da Suriye'de artık SDG'ye ihtiyacın kalmadığını açıklayınca Kürt sanatçı Şivan Perwer ABD’ye gözyaşları içinde seslenerek “Bizi kullanıp attınız” dedi.

Suriye’de 2026 yılının başlarında Şam hükümeti ile SDG arasında başlayan çatışmaların giderek büyümesi ve Suriye’nin yaklaşık üçte birini kontrol eden SDG’nin birkaç gün içinde topraklarının büyük bölümünü kaybetmesi, Türkiye’nin de ana gündem maddelerinden biri hâline geldi.

Türkiye’de devam eden İmralı Süreci açısından kritik öneme sahip gelişmelerin sonuncusu dün akşam yaşandı. Şam hükümeti ile SDG arasında dört günlük bir ateşkes imzalandı. Ankara’nın da destek verdiği operasyonlara, İmralı Süreci’nin aktörlerinden DEM Parti tepki göstermeye devam ederken, PKK/KCK tarafından yapılan açıklamalarda ise uluslararası bir saldırı altında olunduğu ve ABD’nin bu operasyonlara destek verdiği iddia edildi.

BARRACK: SDG'YE İHTİYACIMIZ KALMADI

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, çatışmaların ardından 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada Kürtler için en büyük fırsatın Ahmed Şara yönetimiyle işbirliği olduğunu belirtti.

Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün durum kökten değişti. Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye oldu.

Bu durum da ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli.”

ŞİVAN PERWER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ABD’YE SESLENDİ

DEM Parti, çatışmalara dikkat çekmek amacıyla dün Suriye sınırında bir eylem düzenledi. Eylemin ardından yaşanan olaylar sonrasında parti, bugün de Nusaybin’de bir yürüyüş yapma kararı aldı. Gözler Suriye’de yaşanan ve yaşanması muhtemel gelişmelere çevrilirken, Şam hükümeti ve ABD’nin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

2013 yılındaki çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki açılış töreninde İbrahim Tatlıses ve Kürt sanatçı Şivan Perwer ile birlikte sahneye çıkması, Tatlıses’in Perwer ile birlikte 'Megri Megri' türküsünü seslendirmesiyle Türkiye kamuoyu Şivan Perwer’i daha yakından tanımıştı.

ABD’nin Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından Şivan Perwer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ABD’ye ve eski Başkan Donald Trump’a gözyaşları içinde seslendi. Perwer, söz konusu açıklamasında Kürtlerin IŞİD saldırıları altında olduğunu dile getirdi.

ekran-goruntusu-2026-01-21-112437.png

Suriye’deki operasyonlara ilişkin olarak “Bizi kullanıp attınız” ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

