Murat Karayılan'dan Suriye açıklaması

PKK liderlerinden Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyindeki son askeri hareketliliği ve çatışmaları değerlendirdi. Karayılan, yaşananların bölgesel bir planın parçası olduğunu savunarak, bu durumun Türkiye'deki süreci boşa çıkarma girişimi olduğunu belirtti.

"ÖCALAN'IN BAŞLATTIĞI SÜRECİ HEDEF ALIYORLAR"

Karayılan, Suriye'deki son saldırıların sadece bir bölgeyi değil, genel bir siyasi iklimi hedef aldığını belirtti. Karayılan, saldırıların temel amacının "Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi" olduğunu iddia etti. Karayılan, "Bölgenin yeniden dizayn planında Kürt halkının yer almasını istemedikleri açıktır. Kürt halkının irade ve statü sahibi olmasını istemiyorlar" dedi.

"ULUSLARARASI BİR KOMPLO" İDDİASI

Yaşananları "geniş kapsamlı bir komplo" olarak nitelendiren Karayılan, "Bu saldırı Kürt halkının tüm kazanımlara karşıdır. Bir komplo olarak hazırlanmıştır. Bu komploda hem uluslararası güçler hem de yerel güçler yer alıyor. Bu güçler çıkarlarını burada gördüler. Bu saldırıları bu nedenle örgütlediler" ifadelerini kullandı.

ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNE ELEŞTİRİ

Rakka'daki Aktan Hapishanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalara değinen Karayılan, "SDG Komutanı Heval Çiya, bu konuda koalisyondan yardım istediklerini ancak iki gündür koalisyonun buna cevap vermediğini söyledi. Bu ne anlama gelmektedir? Bu devletler demek ki sadece çıkarlarına bakıyor. Verilen sözlerin bir anlamı yokmuş." dedi.

SEFERBERLİK İLANI

Karayılan, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin seferberlik ilan edilmesine de değindi. Karayılan bu ifadeleri kullandı.