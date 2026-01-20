SDG hapishanesinden kaçan IŞİD’lilerin 81’i yakalandı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki bir hapishaneden HTŞ yönetimine göre terör örgütü IŞİD mensubu 120 SDG/YPG’ye göre ise binlerce teröristin kaçtığı bildirildi. Şam'daki İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada kaçanların 81'inin yakalandığını duyurdu.

EN AZ 120 TERÖRİST KAÇMIŞTI

Geçici Şam yönetimi, art arda yaptığı açıklamalarda, SDG/YPG'nin IŞİD’li teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu iddia etti.

HTŞ, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 IŞİD’li teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" duyurdu.

SDG: BİNLERCE IŞİD’Lİ FİRAR ETTİ

SDG/YPG ise HTŞ saldırıları sebebiyle hapishanenin kontrolünü kaybettiğini ve firar eden IŞİD militanı sayısının binlere ulaştığını öne sürdü.

81 KAÇAK YAKALANDI

Aynı açıklamada, "Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 IŞİD'li terörist yakalandı. Geriye kalan IŞİD'lilerin ise aranmasına devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

HTŞ yönetimine bağlı güçler, daha önce SDG/YPG’ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde operasyon başlatmıştı. Operasyon, nehrin doğusunda aşiretlerin katılımıyla genişlemiş ve örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle SDG/YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Rakka ve Deyrizor'dan çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devri, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoriteye bırakılması gibi hükümler içeriyor.