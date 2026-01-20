Bakan Tunç duyurdu: Suriye paylaşımlarına soruşturma

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sosyal medyada yapılan "dezenformasyon ve provokatif" paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, konunun devletin tüm ilgili birimleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Bakırhan'dan iktidara Suriye çıkışı: Türk-Kürt ilişkilerinde büyük yaralara neden olacak tutumBakırhan'dan iktidara Suriye çıkışı: Türk-Kürt ilişkilerinde büyük yaralara neden olacak tutum

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SORUŞTURULUYOR

Bakan Tunç, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

AB'den Suriye açıklaması: Askeri faaliyetler derhal durdurulmalıAB'den Suriye açıklaması: Askeri faaliyetler derhal durdurulmalı

‘BİLGİ KİRLİLİĞİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK’

Açıklamasının devamında, suç teşkil eden içerikler için erişim engeli de dahil olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını söyleyen Tunç, "Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

