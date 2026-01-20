AB'den Suriye açıklaması: Askeri faaliyetler derhal durdurulmalı

Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG Lideri Mazlum Abdi arasında dün (19 Ocak) gerçekleşen görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, taraflara çağrıda bulundu.

Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü

"SURİYE GEÇİCİ YÖNETİMİ İLE SDG ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES HAYATİ"

Kallas, yaptığı açıklamada Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında sağlanan ateşkesin "hayati" olduğunu belirterek, taraflara tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, gerilimin azaltması taahhütlerine tam olarak uyulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kallas yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında sağlanan ateşkes, ülkenin yeniden kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve devlet işlevlerini pekiştirmek için hayati bir adımdır. Tüm askeri faaliyetler derhal durdurulmalı, gerilimi azaltma taahhütlerine tam olarak uyulmalı ve siviller korunmalıdır.

AB'nin hedefi, Suriye'de gerçekten kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecidir. Bunun gerçekleşmesi için, askeri, güvenlik ve sivil kurumların birleşik devlet yapılarına entegrasyonu, anlamlı siyasi ve yerel katılım ile birlikte şarttır.

Kürt haklarının tam olarak korunması da hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin Küresel Koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik yenilenen kararlılığı, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için önemlidir."