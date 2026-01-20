AB'den Suriye açıklaması: Askeri faaliyetler derhal durdurulmalı

AB'den Suriye açıklaması: Askeri faaliyetler derhal durdurulmalı
Yayınlanma:
Mazlum Abdi ile Ahmed Şara görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Suriye'de askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG Lideri Mazlum Abdi arasında dün (19 Ocak) gerçekleşen görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, taraflara çağrıda bulundu.

Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştüSon dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü

"SURİYE GEÇİCİ YÖNETİMİ İLE SDG ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES HAYATİ"

Kallas, yaptığı açıklamada Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında sağlanan ateşkesin "hayati" olduğunu belirterek, taraflara tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, gerilimin azaltması taahhütlerine tam olarak uyulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kallas yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında sağlanan ateşkes, ülkenin yeniden kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve devlet işlevlerini pekiştirmek için hayati bir adımdır. Tüm askeri faaliyetler derhal durdurulmalı, gerilimi azaltma taahhütlerine tam olarak uyulmalı ve siviller korunmalıdır.

AB'nin hedefi, Suriye'de gerçekten kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecidir. Bunun gerçekleşmesi için, askeri, güvenlik ve sivil kurumların birleşik devlet yapılarına entegrasyonu, anlamlı siyasi ve yerel katılım ile birlikte şarttır.

Kürt haklarının tam olarak korunması da hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin Küresel Koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik yenilenen kararlılığı, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için önemlidir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Dünya
Güney Afrika'da yaşanan öğrenci servisi kazasında 14 çocuk öldü
Güney Afrika'da yaşanan öğrenci servisi kazasında 14 çocuk öldü
Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü
Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü